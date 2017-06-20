В Черкассах закрывают на ремонт единственный мост через Днепр

Сегодня, 19:32

На ремонт переправы чиновники нашли более 120 миллионов гривен


В Черкассах закрывают на ремонт единственный мост через Днепр, соединяющий левый и правый берег на участке Кременчугского водохранилища. Здесь ходят маршрутки на Золотоношу, Киев, Харьков, Сумы, Полтаву. У самих жителей Черкасс есть за мостом дачи и огороды.

На ремонт переправы нашли более 120 миллионов гривен. Движение транспорта на время работ ограничат. Чиновники уверяют: если этого не сделать сейчас, мост рассыплется.

Восстановить мост в облавтодоре обещают за четыре месяца. Но не исключают: если в процессе обнаружат ранее не учтенные проблемы, ремонт может растянуться и на полгода.
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