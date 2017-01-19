В Черкассах женщина окунулась в прорубь и потеряла сознание

Сегодня в Черкассах пожилую женщину госпитализировали во время крещенского купания.

Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Константин Проценко.

По его словам, пожилая женщина после погружения в воду на пляже "Ривьера" вышла на берег и, пройдя несколько метров, потеряла сознание.

После оказания первой медицинской помощи с предварительным диагнозом сердечный приступ, "ишемическая болезнь сердца" женщину немедленно госпитализировали в больницу.

Сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне. Он считается одним из 12 главных православных праздников и им заканчивается цикл рождественских праздников: Рождество Христово, Святого Василия и Крещение Господне.