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В Черкассах женщина окунулась в прорубь и потеряла сознание http://www.segodnya.ua/img/article/7898/35_main.1484832186.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/35_tn.1484832186.jpg Украина После оказания первой медицинской помощи пенсионерку немедленно госпитализировали 

В Черкассах женщина окунулась в прорубь и потеряла сознание

Сегодня, 15:21

После оказания первой медицинской помощи пенсионерку немедленно госпитализировали 

Женщину госпитализировали. Фото: Facebook
Женщину госпитализировали. Фото: Facebook

Сегодня в Черкассах пожилую женщину госпитализировали во время крещенского купания.

Об этом в Facebook сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Константин Проценко.

По его словам, пожилая женщина после погружения в воду на пляже "Ривьера" вышла на берег и, пройдя несколько метров, потеряла сознание.

После оказания первой медицинской помощи с предварительным диагнозом сердечный приступ, "ишемическая болезнь сердца" женщину немедленно госпитализировали в больницу.

Сегодня, 19 января, православные христиане празднуют Крещение Господне. Он считается одним из 12 главных православных праздников и им заканчивается цикл рождественских праздников: Рождество Христово, Святого Василия и Крещение Господне.
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Источник:

"Сегодня"

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