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В Черкасской области едва не убили бабушку и ее малолетнего внука (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/62_main.1484746924.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/62_tn.1484746924.jpg Украина Полиция задержала грабитлей через несколько часов 

В Черкасской области едва не убили бабушку и ее малолетнего внука (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 15:40

Полиция задержала грабитлей через несколько часов 


В Черкасской области едва не убили 80-летнюю бабушку и ее малолетнего внука. Нападавшие ворвались в дом. Забрали все деньги – это три сотни гривен. Украли старый мобильник, и даже взяли продукты и консервацию. Тогда уже начали бить мальчика. Хотели, чтобы женщина отдала свое золото. Угрожали малому ножом. Мальчик сумел вырваться. А бабушка побежала к соседям. Те вызвали полицию. За несколько часов грабителей задержали.

"Они его начали душить, бить, и ножом начали руку резать и у меня вот тут были на руках деньги и я говорю есть рядом со мной, то они вытащили эти деньги, вырвали", – рассказали пострадавшие.

-Вы этого не совершали?

- Нет. – Вину не признаете свою?

- Нет, не признаю.

- А чего вас задержали сотрудники полиции?

- Потому что раньше судимый.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Источник:

Программа "События"

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