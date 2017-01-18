В Черкасской области едва не убили бабушку и ее малолетнего внука (видео)

В Черкасской области едва не убили 80-летнюю бабушку и ее малолетнего внука. Нападавшие ворвались в дом. Забрали все деньги – это три сотни гривен. Украли старый мобильник, и даже взяли продукты и консервацию. Тогда уже начали бить мальчика. Хотели, чтобы женщина отдала свое золото. Угрожали малому ножом. Мальчик сумел вырваться. А бабушка побежала к соседям. Те вызвали полицию. За несколько часов грабителей задержали.

"Они его начали душить, бить, и ножом начали руку резать и у меня вот тут были на руках деньги и я говорю есть рядом со мной, то они вытащили эти деньги, вырвали", – рассказали пострадавшие.

-Вы этого не совершали?

- Нет. – Вину не признаете свою?

- Нет, не признаю.

- А чего вас задержали сотрудники полиции?

- Потому что раньше судимый.

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