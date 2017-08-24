В Черниговской области от взрыва гранаты погиб мужчина

В Черниговской области произошел взрыв гранаты, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области.

"Мужчина погиб, а женщина – тяжело травмирована в результате взрыва гранаты во дворе частного хозяйства в одном из сел Черниговского района", – говорится в сообщении.

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Согласно информации пресс-службы, в полицию поступило сообщение о том, что в хозяйстве жителя пригородного села произошел взрыв, от которого пострадали два человека. Пострадавших мужчину и женщину немедленно госпитализировали, но мужчина во время операции умер.

На месте происшествия взрывотехники обнаружили фрагменты взрывного устройства, по предварительным выводам – гранаты Ф-1, и рычаг от запала. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в результате взрыва гранаты во дворе частного дома погиб мужчина.