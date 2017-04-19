В Черниговской области школьники создали карту Украины из пластиковых крышек

Сегодня, 12:40

Во время работы возникла небольшая проблема с желтыми крышками, но помощь пришла из Киевской области


Карту Украины из пластиковых крышек создали школьники в Черниговской области.

Крышечки жители Холма собирали на протяжении нескольких месяцев.

Когда крышечки собирали, оказалось, что желтые – редкость. Помог предприниматель из Киевской области – прислал сразу несколько мешков материала.

"Мы сначала стирали логотип крышечек, потом мыли, забивали гвоздики в них", – рассказывает Екатерина Авдиевская – ученица 11-го класса Холминской средней школы.

"Я ловко владею молотком, поэтому хорошо забивал гвозди. Нравилось это делать. Работать классом, группой", – добавил Виталий Сидорец, ученик 11-го класса.

Ирина Деньгуб – мастерица, которая создала эскиз для будущей карты. Теперь ее общая со школьниками работа висит на территории учебного заведения.

На переменах прибегают, после уроков остаются. Говорю – идите домой, поешьте! И они заинтересовались. Это было интересно и мне это было приятно", – призналась Ирина Деньгуб, автор проекта карты.

Теперь местные жители хотят подать свое творение на "Рекорд Украины".
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Источник:

"Сегодня"

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