В Чернобыльской зоне отчуждения ученые обнаружили редкую птицу

Сегодня, 01:45

На лапе у птицы надето кольцо с номером, благодаря чему ученые сумели отследить его миграцию

В зоне отчуждения ученые заметили черного аиста. Фото: dazv.gov.ua
В зоне отчуждения ученые заметили черного аиста. Фото: dazv.gov.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения ученые зафиксировали краснокнижного черного аиста. Наблюдая за птицами, специалисты Украинского центра по исследованию диких птиц и Государственного специализированного предприятия "Экоцентр" сфотографировали черного аиста, сидящего на электрическом столбе. Рассматривая снимки, специалисты заметили у него на лапе кольцо с номером. Оказалось, что именно эта птица была окольцована в 2010 году неподалеку города Зноймо (Чешская Республика), сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Уже через три месяца после того, как на лапу аиста было надето кольцо, его заметили в долине Бейт-Шеан на севере Израиля. В 2015 году птицу видели на рыбных прудах в уезде Харгита (Румыния). В начале августа 2017 года этого аиста в гнездовой период заметили на территории зоны отчуждения, неподалеку от железнодорожной станции Янов.

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По словам ведущего инженера ГСП "Экоцентр" Игоря Чижевского, информация, которую ученые получают, наблюдая за окольцованными птицами, важна для изучения их жизни.

"Информация, полученная при помощи мечения птиц кольцами, очень важна для понимания путей и сроков их миграции, расселения, изменения численности, продолжительности жизни, причин гибели, а также для изучения способов переноски птицами паразитов и возбудителей болезней", – сказал он.

Напомним, что черный аист занесен в Красную книгу Украины.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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