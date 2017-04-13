В Черногории задержали украинку, причастную к "газовой схеме" Онищенко

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САП готовит экстрадицию подозреваемой в Украину

Александр Онищенко. Фото: rbc.ua
Александр Онищенко. Фото: rbc.ua

В Черногории задержали украинку Ирину Мусиенко, которая подозревается в участии в так называемой "газовой схеме" депутата Александра Онищенко. Об этом в среду сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что 7 апреля 2017 года в аэропорту города Подгорица властью Черногории по ориентировке Департамента Интерпола и Европола задержана гражданка Украины Мусиенко И.Н., которая подозревается в участии в так называемой "газовой схеме" депутата Онищенко, в частности, в совершении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины", — говорится в сообщении САП в Facebook.

Указывается, что САП готовит ее экстрадицию в Украину. "В день первых задержаний участников "газовых схем" – 15.06.2016 Мусиенко И.Н. покинула территорию Украины и до настоящего времени не возвращалась", – сообщает САП.

Сообщается, что 13 августа 2016 Мусиенко сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, а постановлением детектива НАБУ от 13.08.2016 объявлен розыск подозреваемого Мусиенко И.Н.

Как известно, среди соучастников преступлений, в которых обвиняется депутат от "Воля народа" Александр Онищенко, фигурируют около 20 человек.

Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, и накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа 2016 Онищенко объявили в национальный розыск.
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