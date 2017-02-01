В Черном море оккупанты обстреляли украинский самолет

В акватории Черного моря в районе Одесского газового месторождения с захваченных буровых вышек российские военные открыли огонь по транспортному самолету Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

По его словам, самолет Ан-26 совершал тренировочный полет в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

"Сегодня, 1 февраля 2017 года, во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", – написал Полторак.

Он отметил, что в результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

Также министр подчеркнул, что экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции РФ в активном режиме, что обычно используется для наведения ракетных систем противовоздушной обороны.

"По возвращении самолета на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружен трехсантиметровое пулевое отверстие после стрельбы из стрелкового оружия.

Напомним, это уже не первый случай обстрела украинской военной техники в Черном море. Так, 27 января российские снайперы обстреляли водолазное судно "Почаев" ВМС ВС Украины с захваченной буровой платформы "Черноморнефтегаза".