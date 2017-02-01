В Черном море оккупанты обстреляли украинский самолет

Сегодня, 17:25

Военно-транспортный самолет совершал полет в районе Одесского газового месторождения, отметил министр обороны

Ан-26. Фото: antonov.com
Ан-26. Фото: antonov.com

В акватории Черного моря в районе Одесского газового месторождения с захваченных буровых вышек российские военные открыли огонь по транспортному самолету Вооруженных сил Украины. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

По его словам, самолет Ан-26 совершал тренировочный полет в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

"Сегодня, 1 февраля 2017 года, во время осуществления тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины", – написал Полторак.

Он отметил, что в результате обстрела самолету было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания.

Также министр подчеркнул, что экипажем была обнаружена и зафиксирована работа радиолокационной станции РФ в активном режиме, что обычно используется для наведения ракетных систем противовоздушной обороны.

"По возвращении самолета на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружен трехсантиметровое пулевое отверстие после стрельбы из стрелкового оружия.

Напомним, это уже не первый случай обстрела украинской военной техники в Черном море. Так, 27 января российские снайперы обстреляли водолазное судно "Почаев" ВМС ВС Украины с захваченной буровой платформы "Черноморнефтегаза".
самолет, Черное море, Полторак, оккупанты, Ан-26

Вы сейчас просматриваете новость "В Черном море оккупанты обстреляли украинский самолет". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

KC-46. Фото: Public domain

Boeing поставит Пентагону 15 самолетов

28 Января, 06:02

Общая стоимость самолетов составит $2,1 млрд

Украина

"Антонов". Фото из открытых источников

Украинский "Антонов" померялся размерами с другими авиакомпаниями

21 Января, 07:38

Boeing спровоцировал небольшое соревнование среди авиакомпаний

Украина

Авиаконструкторы собирают самолет на заводе "Антонов". Фото: Facebook

Россия хочет переманить к себе авиаконструкторов "Антонова"

28 Января, 17:17

Россияне считают, что таким образом не дадут "умереть" школе "Антонова"

Украина

Ан-22 "Антей" совершает посадку на грунте. Фото: скриншот

"Антонов" показал посадку транспортного самолета в пустыне

13 Января, 14:41

Заказчик высоко оценил транспортные возможности Ан-22, отметили в украинской компании

Украина

Презентация нового украинского Ан-132. Фото: president.gov.ua

Презентация нового украинского Ан-132: видео 360 градусов

20 Декабря 2016, 20:07

При просмотре ролика создается ощущение собственного присутствия на церемонии

Донбасс

Степан Полторак. Фото: Минобороны

Украина продолжает политику мирного урегулирования на Донбассе - Полторак

Вчера, 16:09

По его словам, после почти трех лет войны Украина четко понимает, что основным залогом независимости и территориальной целостности являются Вооруженные Силы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования