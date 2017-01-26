В Днепре будут судить Пугачева по делу о расстреле копов

Сегодня, 07:38

Подозреваемый все время молчит, ему грозит пожизненный тюремный срок

Пугачев молчит. Фото facebook.com/arsen.avakov
Пугачев молчит. Фото facebook.com/arsen.avakov

Сегодня в Кировском райсуде Днепра начинается суд по одному из самых громких дел прошлого года — расстрелу двоих молодых патрульных.

Как рассказали "Сегодня" в днепропетровской облпрокуратуре, подозреваемый все время молчит. "И во время следствия, и сейчас он отказывается давать показания. Ему грозит пожизненный тюремный срок", — говорит спикер прокуратуры Александра Сараева.

Напомним, в конце сентября копы Артем Кутушев и Ольга Макаренко остановили проехавшего на красный свет Александра Пугачева. После препираний он открыл огонь: парень погиб на месте, а девушка умерла уже в больнице. После расстрела подозреваемый скрылся, а спустя несколько часов в полицию обратились медики и сообщили, что к ним поступил мужчина с огнестрельным ранением, похожий на подозреваемого. Пугачев был задержан.
суд, днепр, полиция, Пугачев

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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