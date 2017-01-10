В дома украинцев начнут наведываться частные судебные исполнители (видео)
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Политологи опасаются, что частные судебные исполнители легко найдут дыры в законе и будут нарушать его
Вскоре в дома украинцев начнут наведываться частные судебные исполнители. После коротких курсов им предоставят право требовать у граждан возврата задолженности. В том числе – и за коммунальные услуги.
Киевлянка Наталья Пюро уже три года страдает от угроз коллекторов, которые положили глаз на ее квартиру, находящуюся в кредите. В сговоре с частным нотариусом они переоформили жилье на другого хозяина.
"Коллекторские компании обращались к частным нотариусам, поскольку ни один государственный нотариус за такие дела просто не брался. Чтобы мне обжаловать действия нотариуса – мне надо обратиться в суд, потому что даже Минюст не может отменить действия нотариуса, точно же такой же будет", – говорит Наталья Пюро, жительница Киева.
Поэтому женщина опасается: теперь под видом частных исполнителей узаконят тех же коллекторов.
В Минюсте объясняют: выселять кого-то из жилья или отбирать ребенка частные судебные исполнители не смогут. Требования: юридическое образование, стаж работы не менее двух лет.
"Деятельность коллекторов не регулируется законом, деятельность частных судебных исполнителей контролируется законом, и они будут вести персональную ответственность вплоть до лишения занятия этой деятельностью", – объяснил Сергей Шкляр, заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы.
Частные судебные исполнители разгрузят Государственную исполнительную службу, которая уже не справляется с количеством дел, говорит адвокат Андрей Авторгов.
"Если частный исполнитель причинит вред должнику или взыскателю, то из него можно взыскать этот ущерб, для этого его деятельность должна быть застрахована", – отметил Андрей Авторгов, партнер агентства по вопросам долгов и банкротства.
Но эксперты не столь оптимистичны. Политолог Сергей Быков опасается, что частные судебные исполнители легко найдут дыры в законе и будут нарушать его.
"Уровень коррупционной составляющей в Украине достаточно высокий и достаточно низкий уровень правовой культуры. Бывшие бандиты будут регистрироваться как коллекторы, они будут делать это не самим, а находит людей с профильным образованием, прикрываясь их именем, будут выбивать долги", – сказал Сергей Быков, глава Института публичной политики и консалтинга.
Частным судебным исполнителям не возбраняется сотрудничать с коммунальными предприятиями. Поэтому можно ожидать, что за вознаграждение они жестче, чем государственные чиновники будут требовать погасить долг.
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