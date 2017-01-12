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В "Дожде" ответили на запрет вещания в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7876/75_main.1484228740.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/75_tn.1484228740.jpg Украина Гендиректор "Дождя" отметила, что телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России

В "Дожде" ответили на запрет вещания в Украине

Сегодня, 15:45

Гендиректор "Дождя" отметила, что телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России

Фото: Дождь
Фото: Дождь

Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сожалеет в связи с решением Нацсовета по телевидению и радиовещанию о запрете вещания этого телеканала в Украине. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение", — цитирует слова Синдеевой сайт телеканала.

По ее словам, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами в Украине, вещание "Дождя" по всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы.

Синдеева отметила, что "Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству "Дождь" не получал".

Гендиректор "Дождя" отметила, что телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. "В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации", – сказала она.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", – сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.

По его словам, на протяжении 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны телеканала. В частности, в его эфире присутствовала российская реклама, а журналисты телеканала незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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