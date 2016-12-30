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В ГФС опровергли информацию о попытке вывоза денег владелицей бутика "Sanahunt"

Официально

Сегодня, 12:57

В ГФС опровергли информацию о попытке вывоза денег владелицей бутика "Sanahunt"

Информация о том, что 23.10.2016 г. владелица компании "Sanahunt Group" Оксана Мороз-Хант была задержана при попытке вывоза из Украины крупной суммы денег, не подтвердилась. Напомним, около месяца назад СМИ сообщали о якобы задержании сотрудниками Государственной фискальной службы владелицы бутика "Sanahunt" Оксаны Мороз в ходе таможенного досмотра в международном аэропорту "Киев" в Жулянах.  Соответствующие данные были опровергнуты Государственной фискальной службой Украины в ответе на адвокатский запрос, сообщает:

doc"Фактов прохождения таможенного контроля гражданкой не обнаружено, протокол о нарушении таможенных правил не составлялся, денежные средства не изымались", – сообщили представители таможни.

Адвокаты Оксаны Мороз вышеизложенное мнение подтверждают. Более того, подчеркивают, что проплаченные статьи с негативным подтекстом о жизни и работе Оксаны Мороз начали появляться в СМИ за несколько месяцев до инцидента, якобы происшедшего в аэропорту. 
мнение, Мороз-Хант, Санахант

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