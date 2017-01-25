В Госпогранслужбе рассказали, в какие страны чаще всего ездят украинцы

В Госпогранслужбе Украины назвали тройку стран, в которые украинцы выезжают чаще всего. Статистику ведомства привел помощник главы ГПСУ Олег Слободян, передает телеканал "112 Украина".

"Мы ведем статистику украинцев, которые выезжают за границу. В то же время на протяжении многих лет мы не спрашиваем цель их поездки, поэтому мы не можем сказать, какое количество наших соотечественников выехали с целью миграции. В прошлом году около 25 млн украинцев пересекли границу на въезд, и примерно это же количество, условно говоря, вернулись в Украину... Можно сказать, динамика стабильная, как и тройка лидеров-стран, куда больше уезжают украинцы. Это Польша – около 10 млн наших соотечественников. На втором месте Российская Федерация – около 5 млн. И на третьем месте Венгрия – около 3 млн наших соотечественников. Эти же страны лидировали и на протяжении предыдущих лет", – сообщил Слободян.

Отметим, на просторах соцсетей в последние дни разгорелась целая дискуссия относительно вопроса эмиграции из Украины и, собственно, будущего самой страны. Известный блогер и медиаменеджер Артур Оруджалиев написал пост о том, что "в Украине воздух пропитан атмосферой эмиграции". Он получил 15 тыс. лайков, 5 тыс. перепостов и более 600 комментариев. Завязалось нешуточное обсуждение. Многие поддержали его, кто-то – против. Оруджалиеву ответили многие, но особенно разошелся пост сооснователя компании Prometheus, блогера Ивана Примаченко. Он оппонирует Оруджалиеву, указывая, что ситуация и вправду аховая, однако есть перспектива, ради которой стоит жить и бороться в Украине.