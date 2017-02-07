В Харькове идет конкурс "Авиатор", на кону – поездка в Париж

Сегодня, 22:19

Около ста лучших конкурсантов в июне поедут в Париж на всемирно известную выставку авиа-достижений


В Харькове стартовал второй этап конкурса "Авиатор" благотворительного фонда Бориса Колесникова. Около трёх тысяч студентов авиационных ВУЗов со всей страны соревнуются в знании точных наук и иностранных языков.

Участников ожидают впереди еще два отборочных тура, главный из которых – решить практическую задачу, связанную с будущим авиастроения в Украине.

Около ста лучших конкурсантов в июне поедут в Париж на всемирно известную выставку авиа-достижений – "Ле-Бурже".

"Я думаю, мне будет интересно посмотреть на какие-то аэродинамические формы или что-то в этом роде. Как развивается авиация современная, потому что нас в основном учат по более старым моделям", – рассказала студентка Харьковского аэрокосмического университета Катерина Золотых.

"Вот здесь ребята смогут действительно раскрыться и показать свое виденье современной инженерии и авиации. Безусловно – я искренне надеюсь, что закончив свои вузы, они принесут пользу и успех нашей стране и себе лично. И мы всех ждем в Ле-Бурже, в Диснейленде по итогам конкурса", – рассказал президент благотворительного Фонда Борис Колесников.
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"Сегодня"

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