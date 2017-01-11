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В Херсоне хулиганы избили таксиста и угнали его авто http://www.segodnya.ua/img/article/7873/8_main.1484144294.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7873/8_tn.1484144294.jpg Украина Сотрудники полиции задержали преступников, когда они  пытались скрыться от преследования

В Херсоне хулиганы избили таксиста и угнали его авто

Сегодня, 18:49

Сотрудники полиции задержали преступников, когда они  пытались скрыться от преследования

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Херсоне злоумышленники требовали у таксиста 15 тысяч гривен, при этом избивали мужчину и угрожали ножом.

Как сообщил работникам полиции 20-летний таксист, один из злоумышленников оказался его знакомым, поэтому водитель ничего плохого не заподозрил. Когда мужчины подошли к машине, то сразу вытащили водителя из машины, избили его, после чего затолкали на заднее сиденье.

Один из нападавших сел за руль такси, второй удерживал водителя, угрожая ножом, а третий на их собственном автомобиле следовал за такси.

Один из хулиганов сказал водителю, что тот должен ему 300 гривен.

Потерпевший попросил отвезти его домой, и он передаст деньги. После того, как злоумышленники привезли потерпевшего к его дому, заявитель сразу позвонил в полицию, описал приметы нападавших, марку, номера своего автомобиля и автомобиля злоумышленников.

Полицейский патрульный автомобиль быстро прибыл по вызову.

Патрульные некоторое время преследовали их, потом заблокировали.

"Задержанным от 18 до 25 лет. Один из них ранее судимый за кражи и именно он выступил инициатором совершения преступления. На данный момент мы проводим комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершения преступления и определения степени вины каждого фигуранта", – сообщил заместитель начальника Корабельного отделения полиции Александр Рогожин.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 Уголовного кодекса Украины "Незаконное завладение транспортным средством" (карается лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой).

Ранее сообщалось, что по Харькову людей возил пьяный таксист.
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Источник:

"Сегодня"

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