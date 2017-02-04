В Херсоне нервный сосед устроил поножовщину

Нервный сосед вбежал в квартиру жительницы Херсона и ранил ножом шесть человек, среди которых малолетний ребенок.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба полиции.

Работники полиции выяснили, что жительница многоэтажки праздновала свой день рождения. Около 20:40 в квартиру ворвался 47-летний сосед, живущий этажом ниже. Мужчина начал наносить присутствовавшим удары ножом.

В результате были ранены шесть человек – пятеро взрослых и ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство по ст.15 Уголовного кодекса Украины "Покушение на преступление" и по п.1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины. Злоумышленник задержан по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хэнань местный житель в ходе бытовой ссоры зарезал ножом пятерых своих соседей.