В Херсоне нервный сосед устроил поножовщину
Среди пострадавших есть ребенок, полиция проводит расследование
Нервный сосед вбежал в квартиру жительницы Херсона и ранил ножом шесть человек, среди которых малолетний ребенок.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сообщает пресс-служба полиции.
Работники полиции выяснили, что жительница многоэтажки праздновала свой день рождения. Около 20:40 в квартиру ворвался 47-летний сосед, живущий этажом ниже. Мужчина начал наносить присутствовавшим удары ножом.
В результате были ранены шесть человек – пятеро взрослых и ребенок. Пострадавшие доставлены в больницу.
Открыто уголовное производство по ст.15 Уголовного кодекса Украины "Покушение на преступление" и по п.1 ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" УК Украины. Злоумышленник задержан по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хэнань местный житель в ходе бытовой ссоры зарезал ножом пятерых своих соседей.
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