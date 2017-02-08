В Херсонской области грабитель напал с топором на продавца магазина

Женщина не растерялась – выбежала на улицу и позвала на помощь

В Херсонской области, в Новотроицком районе, в магазин зашел постоянный покупатель и попросил продавца достать ему товар из морозильной камеры.

Когда женщина отошла от прилавка, мужчина сзади ударил ее топором по голове. Продавец оказала сопротивление, оттолкнула злоумышленника, выбежала на улицу и начала звать на помощь, сообщает полиция Херсонской области.

Следом за ней выбежал нападавший и скрылся, ничего не забрав.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его.

Злоумышленником оказался 49-летний местный житель, трижды судимый за кражи, незаконное хранение наркотиков и телесные повреждения. Задержанный пояснил, что в тот день вместе с другом употреблял алкогольные напитки. Когда спиртное и закуска закончились, он решил" "добыть их в магазине.

Как сообщил руководитель Новотроицкого отделения полиции Сергей Леона, на данный момент ранее судимый арестован.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины "Разбой" (карается лишением свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества.)

Ранее сообщалось, что в Херсонской области в результате нападения пострадал 35-летний харьковчанин – водитель автобуса. Злоумышленники избили мужчину и ранили его в плечо. После этого преступники отобрали у водителя деньги.