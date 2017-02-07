В Херсонской области мужчина задушил сожительницу и бросил под забор

Сегодня, 18:33

Пара поругалась во время прогулки из-за подозрений мужчины: он посчитал, что женщина воровала его деньги

Мужчине грозит срок за убийство. Фото: pixabay.com
Мужчине грозит срок за убийство. Фото: pixabay.com

В Херсонской области в Олешках на улице возле забора нашли тело 27-летней девушки. Причиной смерти стало удушение.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Херсонской области.

Сотрудники полиции провели обход, опросили родственников и друзей погибшей. Последний раз женщину видели в компании 25-летнего сожителя.

Его друзья признались, что ночью мужчина пришел к ним и сказал, что задушил женщину. Подозреваемого доставили в отделение полиции для дачи показаний.

Позже подозреваемый признался, что в течение дня пил вместе с сожительницей. Затем они вышли на улицу прогуляться и начали ссориться из-за того, что женщина якобы воровала у него деньги. Мужчина несколько раз ударил ее, затем схватил за шею и задушил. Когда осознал, что совершил, то оттащил тело под забор и пошел к друзьям.

Как сообщил начальник Олешковского отделения полиции Сергей Ященко, открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, ранее в Днепре в посадке прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины со следами насильственной смерти.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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