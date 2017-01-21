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В Херсонской области на пожаре сгорели трое мужчин http://www.segodnya.ua/img/article/7904/50_main.1484996942.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/50_tn.1484996942.jpg Украина Пожар мог возникнуть из-за неисправности печного отопления

В Херсонской области на пожаре сгорели трое мужчин

Сегодня, 13:08

Пожар мог возникнуть из-за неисправности печного отопления

Причины трагедии выясняются. Фото: pixabay.com
Причины трагедии выясняются. Фото: pixabay.com

В пгт Великая Александровка во время тушения пожара обнаружены трое погибших мужчин, передает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Херсонской области.

Во время ликвидации пожара в одной из комнат обнаружено трех погибших: хозяин 1939 года рождения и двух мужчин 1965 года рождения.

Предварительно установлено, что пожар мог возникнуть из-за неисправности печного отопления, поскольку очаг горения находился у печки.

Окончательная причина пожара выясняется. Причина смерти мужчин будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли на пожаре в Херсонской области.
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