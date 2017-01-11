В Херсонской области попытка разобрать боеприпас закончилась трагедией (видео)

ЧП в Херсонской области – там взорвался противотанковый снаряд. Пострадали двое мужчин, которые пытались разобрать боеприпас. С многочисленными ранениями они в больнице. На месте взрыва полиция обнаружила целый мешок с патронами.

Сильный взрыв напугал жителей дачного кооператива. Рвануло в соседнем дворе, рассказывает Зинаида Кушнеренко. Громкий звук услышал ее муж.

"Бабахнуло, он услышал. Они на улице что-то делали", – сказала Зинаида Кушнеренко.

По словам полиции, двое братьев – 25-ти и 30-ти лет – разбирали неизвестный предмет. Скорее всего, пытались его распилить. Тогда и произошел взрыв. По предварительной версии взорвался снаряд.

"Он для танкового гранатомета, противотанкового гранатомета. Также в ходе осмотра двора, принадлежащего матери потерпевших, было обнаружено 76 патронов для зенитной установки", – сказал Сергей Ященко, начальник Олешковского отделения полиции.

Скорее всего, говорят в полиции, братья нашли боеприпасы в соседней лесопосадке – неподалеку от военного полигона. Эту версию подтверждают и соседи. Говорят, местные частенько отправляются туда в поисках металла. Ведь от села до полигона – всего 5 километров.

Братья сейчас в больнице, оба в тяжелом состоянии. Старший – в реанимации.

"Множественные раны, открытые переломы, травматическая ампутация кисти. А у младшего – ранение глаза проникающего и с множественные осколочные раны туловища и конечностей", – уточнил Александр Кривоспицкий, ординатор хирургического отделения Олешковской районной больницы.

Впереди у них еще несколько операций. Но главное, говорят врачи, пострадавшим удалось выжить.

По факту незаконного обращения с огнестрельным оружием, а также халатного хранения боеприпасов полиция возбудила несколько уголовных дел.

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