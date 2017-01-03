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В Херсонской области ревнивец зарезал свою жену http://www.segodnya.ua/img/article/7853/74_main.1483452809.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/74_tn.1483452809.jpg Украина Семейная ссора обернулась кровавой поножовщиной 

В Херсонской области ревнивец зарезал свою жену

Сегодня, 20:16

Семейная ссора обернулась кровавой поножовщиной 

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com
Убийце грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: pixabay.com

В Херсонской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности убил свою жену. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

В отдел полиции обратился местный житель Каховки и сообщил, что его сосед убил собственную жену.

На месте происшествия в доме полицейские обнаружили тело 46-летней женщины с колото-резаными ранами рук и грудной клетки. На кухне сидел ее муж, в состоянии алкогольного опьянения, который сразу признался в совершенном преступлении.

Мужчина пояснил, что употреблял спиртное, вспомнил прошлое и приревновал жену, между ними возникла ссора, он схватил нож и несколько раз ударил ее в грудь и по рукам. После чего позвал на помощь соседа, который и вызвал "скорую" и полицию.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области подросток исполосал ножом пенсионера.

 

Теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
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Источник:

"Сегодня"

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