В Херсонской области ревнивец зарезал свою жену

В Херсонской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ревности убил свою жену. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

В отдел полиции обратился местный житель Каховки и сообщил, что его сосед убил собственную жену.

На месте происшествия в доме полицейские обнаружили тело 46-летней женщины с колото-резаными ранами рук и грудной клетки. На кухне сидел ее муж, в состоянии алкогольного опьянения, который сразу признался в совершенном преступлении.

Мужчина пояснил, что употреблял спиртное, вспомнил прошлое и приревновал жену, между ними возникла ссора, он схватил нож и несколько раз ударил ее в грудь и по рукам. После чего позвал на помощь соседа, который и вызвал "скорую" и полицию.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области подросток исполосал ножом пенсионера.

Теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.