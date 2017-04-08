В Киеве активисты заблокировали здание Россотрудничества

У здания находятся около 50 человек, на территорию центра их не пустила охрана

Активисты партии "Национальный корпус" заблокировали вход в Российский центр науки и культуры в Киеве на Подоле, где в субботу должна пройти акция "Тотальный диктант" по русскому языку.

"Задние заблокировано активистами праворадикальной группировки "Национальный корпус", прекращен доступ, звучали угрозы физической расправы ", – сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы представительства Светлана Волыненко.

По ее словам, возле здания расположилось 40-50 человек – на территорию центра их не пустила охрана. Активисты набросили цепь на ворота и заблокировали проход мусорными баками.

Как рассказала Волыненко, в здании Россотрудничества должна была состояться международная акция "Тотальный диктант " – традиционный ежегодный диктант по русскому языку, который в 2017 году проходит в 72 странах мира. На данный момент эти мероприятия сорваны из-за акции "Национального корпуса".

"Полиция приехала по вызову достаточно оперативно, наблюдала, а потом вступила в переговоры. Сейчас они временно сняли блокаду до 13:00. Поскольку у нас диктант на 14:00 назначен, они в 13:00 вернутся проконтролировать, будем ли мы (проводить диктант – ред)", – отметила она.

В свою очередь в пресс-службе "Национального корпуса" также подтвердили, что их сейчас находятся в Российском центре науки и культуры в Киеве по адресу Борисоглебская, 2.