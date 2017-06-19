В Киеве состоялся Форум "Украина – Корея. Путь от упадка к процветанию"

16-17 июня в Киеве состоялся комплекс массовых публичных мероприятий под лозунгом "Украина – Корея. Фестиваль Реформации". Южная Корея является новейшим ярким примером современной реформации общества. После Второй мировой войны и длительного пребывания под оккупацией Японии южная часть корейского полуострова оказалась в состоянии упадка. Однако уже через 50 лет она стала международным экономическим лидером и сейчас входит в десятку крупнейших экономик мира. Южнокорейские бренды электроники и автопрома среди лидеров во всех странах. Не имея представления о судостроении в 50-х годах, сегодня Южная Корея делит первые три места среди стран – лидеров судостроения. Такие известные всем бренды как LG, Samsung, Hyundai, KIA основаны корейцами. Корея входит в ТОП-5 стран по трейдингу. Средняя месячная зарплата выросла с 2 до 2500 долларов США.



Спикерами бизнес-форума "Украина – Корея. Путь от упадка к процветанию" стали Ли Янг Гу – Посол Республики Корея в Украине, Чу Муж Ки – советник президента Кореи по вопросам безопасности и внешней политики, Ким Ионг Джин – был депутатом парламента Кореи 5 раз, экс-министр сельского хозяйства, Хванг В Ио – был депутатом парламента Кореи 5 раз, был вице-премьером и министром образования, Шин Ли Хо – заместитель председателя Ассоциации христианских бизнесменов в Корее, Ганг Сок Чанг – директор корейской производственной корпорации, Джон Йонг То – директор миссии "Движение святой город". Они делились мыслями о том, что привело к экономическому чуду в стране, которая была полностью разрушена войной. После освобождения от оккупации Южная Корея приняла за одну из основ своего развития христианскую концепцию ценностей. Главное из нее: глубокая христианская культура, развитие высшего образования, здоровая конкуренция, семейные ценности. Среди других факторов и это стало основой изменений в стране, выведя ее в мировые лидеры. Миллионы корейцев начинают свой рабочий день в 6:00 утра молитвой в церкви за свою страну.



Возможно экономическое чудо в Украине? Посол Кореи в Украине Ли Янг Гу уверен, что да. По его словам, наша страна сегодня находится на значительно лучших стартовых позициях для развития своего экономического чуда, чем Южная Корея 40 лет назад. Стоит лишь учесть пример этого феномена и повторить его. Правильные принципы в экономике, политике, бизнесе, сознательное гражданское общество послужили причиной взлета экономики Республики Корея. Христианские ценности, основанные на любви к Богу и ближнему, принятые в повседневной жизни, способны дать толчок и для развития успешной Украины.



Мероприятие проходило в рамках Года Реформации, утвержденного Указом Президента Украины № 357/2016 от 26 августа 2016 года.