В Литве назвали главную цель Путина в Украине

Главная цель президента РФ Владимира Путина – добиться политического доминирования в жизни Украины. Такое мнение высказал экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

"Мы видим, какова стратегия президента Путина по отношению к Украине. Я не знаю, насколько это понимают в Берлине. Мы в Литве эту стратегию видим достаточно четко. Россия ждет роста уровня неудовлетворения гражданами Украины экономической ситуацией в стране, чтобы это неудовлетворение вылилось на выборах голосованием за каких-то популистов. Я не думаю, что в период войны с Россией в Украине пройдет какая-то пророссийская риторика", – сказал литовский политик.

Он отметил, что Путин идет по стопам Сталина, пытаясь расширить свое политическое доминирование в Европе.

"Путин хочет вернуть свое политическое доминирование в политической жизни Украины. И это главная его цель, как и Сталина в 1947 году. Почему тогда появился План Маршалла? Потому что Маршалл увидел, что у Сталина есть четкая цель и возможность расширить свое политическое доминирование на страны западной Европы, экономика которых после Второй мировой войны была раздавлена", – подчеркнул он.

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