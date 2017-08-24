В Люблине поляки избили украинку бутылкой по голове

Полиция разместила фото троих нападавших и объявила их в розыск

В Люблине (Польша) трое человек избили 23-летнюю украинку из-за ее национальности, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на TVN24.

Как сообщила спикер полиции Люблина Рената Лащка-Русек, инцидент произошел 13 августа. Девушка возвращалась домой около 5:00 утра с подругами, когда с ними заговорила компания поляков: двое мужчин и женщина.

В полиции квалифицировали случившееся как нападение по национальному признаку, виновным грозит до пяти лет лишения свободы. В полиции допускают, что причиной конфликта стало то, компании не понравилось, что девушка с подругами говорили не на польском языке.

После словесной перепалки на девушку напали: били втроем и даже ударили по голове бутылкой. Избитая девушка обратилась в больницу и на следующий день написала заявление в полицию.

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Избиение зафиксировали камеры наблюдения. Полиция обнародовала фото нападавших и объявила их в розыск. Нападавшие – двое мужчин примерно 25 лет и молодая женщина.

Как сообщалось, в Гданьске пьяные поляки избили украинца из-за его национальности, в результате чего тот был доставлен в больницу с ранением головы и руки. Полиция отпустила всех троих нападавших: над ними установлено полицейское наблюдение и наложен запрет приближаться к жертве.