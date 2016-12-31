В МИД отреагировали на ситуацию с застрявшими в аэропорту ОАЭ украинцами

В ведомстве надеются, что туристы вернутся в Украину еще в этом году

Министерство иностранных дел Украины держит на контроле ситуацию с задержкой рейса Шарджа-Киев. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Я хотел бы подчеркнуть, что МИД, а также департамент консульской службы в Дубае держит на контроле эту тему, эту проблему. В течение ночи консул находился в аэропорту Шарджа, оказывал содействие в оформлении билетов для возвращения в Киев, эти билеты были оформлены и назначен утренний вылет. Однако вылет был отменен, перенесен на позднейшее время, но вылет не состоялся. В эти минуты консул работает в аэропорту Шарджа, пытается урегулировать проблему", – заявил представитель МИД.

По его словам, представители Air Arabia объясняют ситуацию тем, что якобы метеорологические условия таковы, что невозможно совершить рейс, однако такие объяснения выглядят, на взгляд консула, спорно.

По словам Кирилича, консул подтверждает, что немало рейсов задерживаются, в том числе на Беларусь и Казахстан.

"Все-таки аэропорт работает, но не в полном масштабе. График прилетов и вылетов сбился, и таково объяснение аэропорта и авиакомпании", – поясняет он.

Представитель МИД добавил, что очень надеется на возвращение украинских туристов домой еще в 2016 году, но озвучивать прогнозы считает некорректным, поскольку решение будет принимать авиакомпания.

Он также отметил, что украинцы находятся в вип-зале ожидания, и их пребывание в аэропорту пытаются сделать максимально комфортным.

Как сообщалось, что около сотни украинских туристов несколько суток не могут вылететь домой из ОАЭ и пребывают в аэропорту города Шарджа.