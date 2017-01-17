В Мининформполитики пояснили, почему "крымское золото" задержится в Амстердаме

Крымские музеи начали процесс обжалования решения Окружного административного суда Амстердама относительно возвращения экспонатов крымских музеев из коллекции "Крым – золотой остров в Черном море" (так называемое "скифское золото") в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.

"Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подавать апелляцию. Процедурно у них (музеев) есть несколько недель, чтобы "высказать" все свои "фе" относительно решения первого суда. Это фактически означает начало процесса обжалования решения окружного суда и, соответственно, артефакты останутся в хранилищах музея Алларда Пирсона", – написала Джеппар.

Как сообщалось, скифское золото по решению суда не достанется российским оккупантам – Окружной суд Амстердама принял решение не возвращать раритеты в оккупированный Крым, и это означает, что золото достанется Украине.

Сообщается, что суд принял решение, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. Она гласит, что произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

Так, как предоставила для выставки золото Украина, значит и принадлежать оно будет Киеву, а не российским оккупантам в Крыму.

Напомним, в феврале 2014 коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря" в музей Алларда Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых расположен в Киеве, а четыре – в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки – артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.