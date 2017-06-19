В Минобороны показали видео масштабных учений ВДВ

Сегодня, 15:36

Многодневные бригадно-тактические учения поэтапно проходят на нескольких военных полигонах

Фото: zn.ua
Фото: zn.ua

В рамках масштабных учений одна из бригад ВДВ Вооруженных сил Украины выполняет боевые стрельбы, десантирования, многокилометровые марши и преодолевает различные препятствия. Видео учений обнародовала пресс-служба Минобороны Украины.

Многодневные бригадно-тактические учения поэтапно проходят на нескольких военных полигонах. В учениях также задействованы армейская, транспортная и штурмовая авиация ВС Украины.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Украина уже начала работать как элемент восточного фланга НАТО.
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"Сегодня"

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