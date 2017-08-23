В Минздраве рассказали, как повысят зарплаты врачам

Сегодня, 11:34

Ведомство откажется от тарифных сеток

Врачи коммунальных больниц будут сами договариваться с руководством о своей зарплате. Фото: Архив
Врачи коммунальных больниц будут сами договариваться с руководством о своей зарплате. Фото: Архив

С 2019 года Минздрав будет финансировать по-новому все специализированные и высокоспециализированные медучреждения. Для этого в Украине создадут Национальную службу здоровья, которая будет перечислять больницам деньги за оказанные услуги. Это повлияет на зарплаты врачей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На каждую медуслугу Минздрав утвердит единый для всей страны тариф. В него будет включатся и оплата работы врача. 

"По законопроекту №6327 в тариф закладывается оплата труда медицинских работников не меньше 250% средней заработной платы в Украине за июль года, предшествующего году, в котором будут применяться тариф. Если бы тарифы утверждались в 2017 году, это было бы 13 400 грн без учета налогов", – говорится в сообщении ведомства.

При этом Минздрав откажется от тарифных сеток. Зарплаты в коммунальных больницах будут формироваться свободно. То есть каждый медицинский работник будет договариваться с руководством медучреждения об уровне зарплаты, как это происходит в частных клиниках.

Ранее "Сегодня" писал, что грозит врачу за нарушение права на бесплатную медицину
зарплата, врач, больница, Минздрав, медучреждения

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Автор:

Виталий Андроник

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