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В Нацсовете объяснили ситуацию с лицензией для "1+1" http://www.segodnya.ua/img/article/7842/5_main.1483001265.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/5_tn.1483001265.jpg Украина Вещание прекращено не будет, а на телеканале поспешили с паникой, уверяет Артеменко

В Нацсовете объяснили ситуацию с лицензией для "1+1"

Сегодня, 10:43

Вещание прекращено не будет, а на телеканале поспешили с паникой, уверяет Артеменко

Юрий Артеменко.Фото: Facebook
Юрий Артеменко.Фото: Facebook

Лицензия для телеканала "1+1" продлена, поэтому прекращения вещания не будет. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко.

Он пояснил, что лицензия была продлена еще 15 декабря, однако выдать соответствующий документ Нацсовет не имел права раньше окончания срока предыдущей лицензии.

"На самом деле лицензия продлена, а речь идет о бланке, который мы не имеем права выдавать раньше, чем сегодняшний день. Поэтому, наверное, дуют на воду. Просто они поспешили... 15 числа мы продлили лицензию. Потом состоялись события в "ПриватБанке". Мы запрашиваем у них (у телеканала "1+1" – Ред.) документы о том, не сменился ли у них собственник на канале "1+1", потому что можно выдумывать все что угодно. Они показывают нам бумаги, говорят: "Мы вам передадим". Мы ждем эти бумаги, потому что время есть, лицензия эта продлена, а вопросы в том, чтобы выдать сам бланк, потому что в законе написано, что бланк выдается не раньше последнего дня действия старой лицензии, то есть 29 числа. Вещание идет, никаких разговоров о том, чтобы прекратить вещание, нет ", – рассказал Артеменко.

Кроме того он отметил, что на него регулярно оказывается давление по поводу вещания различных телеканалов.

"Давление на меня есть всегда со стороны людей. Если вдруг меняется собственник канала и деньги с канала уводятся, то с меня спрашивают и 45 млн украинцев, и 20 млн вкладчиков "ПриватБанка"... Я всегда говорю, что когда блокируешь российские каналы, то большая часть страны говорит: "Зачем вы запретили качественный российский контент?" Когда не блокируешь, говорят: "Вы обслуживаете интересы Путина", – отметил Артеменко, отвечая на вопрос, оказывал ли Нацсовет давление на "1+1".

Напомним, представители телеканала "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо президенту Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.
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