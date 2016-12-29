В Нацсовете объяснили ситуацию с лицензией для "1+1"

Лицензия для телеканала "1+1" продлена, поэтому прекращения вещания не будет. Об этом заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко.

Он пояснил, что лицензия была продлена еще 15 декабря, однако выдать соответствующий документ Нацсовет не имел права раньше окончания срока предыдущей лицензии.

"На самом деле лицензия продлена, а речь идет о бланке, который мы не имеем права выдавать раньше, чем сегодняшний день. Поэтому, наверное, дуют на воду. Просто они поспешили... 15 числа мы продлили лицензию. Потом состоялись события в "ПриватБанке". Мы запрашиваем у них (у телеканала "1+1" – Ред.) документы о том, не сменился ли у них собственник на канале "1+1", потому что можно выдумывать все что угодно. Они показывают нам бумаги, говорят: "Мы вам передадим". Мы ждем эти бумаги, потому что время есть, лицензия эта продлена, а вопросы в том, чтобы выдать сам бланк, потому что в законе написано, что бланк выдается не раньше последнего дня действия старой лицензии, то есть 29 числа. Вещание идет, никаких разговоров о том, чтобы прекратить вещание, нет ", – рассказал Артеменко.

Кроме того он отметил, что на него регулярно оказывается давление по поводу вещания различных телеканалов.

"Давление на меня есть всегда со стороны людей. Если вдруг меняется собственник канала и деньги с канала уводятся, то с меня спрашивают и 45 млн украинцев, и 20 млн вкладчиков "ПриватБанка"... Я всегда говорю, что когда блокируешь российские каналы, то большая часть страны говорит: "Зачем вы запретили качественный российский контент?" Когда не блокируешь, говорят: "Вы обслуживаете интересы Путина", – отметил Артеменко, отвечая на вопрос, оказывал ли Нацсовет давление на "1+1".

Напомним, представители телеканала "1+1", принадлежащего Игорю Коломойскому, направили письмо президенту Петру Порошенко, в котором заявили об угрозе отключения вещания в связи с нежеланием Нацсовета продлить лицензию канала.