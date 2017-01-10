В НАПК рассказали об этапах проверки е-деклараций

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали об этапах проверки е-деклараций. Об этом на заседании Агентства рассказал заместитель главы НАПК Руслан Радецкий, передает "112 Украина".

По его словам, полная проверка е-деклараций имеет ряд этапов и видов. Порядок определяет три вида контроля: "своевременность, правильность и полнота заполнения и логически-арифметический контроль".

Кроме того, Радецкий рассказал и о работе над автоматизацией механизма проверки деклараций чиновников.

"В настоящее время разрабатываются технические условия запуска автоматической проверки, это четвертый, пятый модуль, который позволит нам в автоматическом режиме осуществлять проверку, то есть, когда автоматически через соответствующую программу программа будет определять, где будет подключен к другим реестров органов государственной власти и автоматически сопоставлять ту или иную информацию и выставлять, например, красным цветом, если субъект декларирования нарушил действующее законодательство или зеленым, если субъект декларирования придерживался всех требований законодательства и никаких правонарушений не было установлено", – рассказал заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

Как сообщалось, первый этап е-декларирования для лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, продолжался в течение 60 дней – с 1 сентября до 30 октября 2016 года включительно. Всего подано более 100 тыс. е-деклараций.

Напомним, директоры общеобразовательных средних школ освобождены от обязательства заполнять электронные декларации о доходах. Об этом говорится в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января