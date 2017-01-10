Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
В НАПК рассказали об этапах проверки е-деклараций http://www.segodnya.ua/img/article/7868/2_main.1484043638.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/2_tn.1484043638.jpg Украина Замглавы Агентства рассказал о работе над автоматизацией проверки деклараций чиновнников

В НАПК рассказали об этапах проверки е-деклараций

Сегодня, 12:20

Замглавы Агентства рассказал о работе над автоматизацией проверки деклараций чиновнников

В НАПК рассказали. как проверяют е-декларации. Фото: архив
В НАПК рассказали. как проверяют е-декларации. Фото: архив

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали об этапах проверки е-деклараций. Об этом на заседании Агентства рассказал заместитель главы НАПК Руслан Радецкий, передает "112 Украина".

По его словам, полная проверка е-деклараций имеет ряд этапов и видов. Порядок определяет три вида контроля: "своевременность, правильность и полнота заполнения и логически-арифметический контроль".

Кроме того, Радецкий рассказал и о работе над автоматизацией механизма проверки деклараций чиновников.

"В настоящее время разрабатываются технические условия запуска автоматической проверки, это четвертый, пятый модуль, который позволит нам в автоматическом режиме осуществлять проверку, то есть, когда автоматически через соответствующую программу программа будет определять, где будет подключен к другим реестров органов государственной власти и автоматически сопоставлять ту или иную информацию и выставлять, например, красным цветом, если субъект декларирования нарушил действующее законодательство или зеленым, если субъект декларирования придерживался всех требований законодательства и никаких правонарушений не было установлено", – рассказал заместитель главы НАПК Руслан Радецкий.

Как сообщалось, первый этап е-декларирования для лиц, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, продолжался в течение 60 дней – с 1 сентября до 30 октября 2016 года включительно. Всего подано более 100 тыс. е-деклараций.

Напомним, директоры общеобразовательных средних школ освобождены от обязательства заполнять электронные декларации о доходах. Об этом говорится в заключительных положениях закона "О Высшем совете правосудия", вступившем в силу 5 января
Украина, проверка, программа, контроль, законодательство, декларации, НАПК, е-декларирование, Радецкий

Вы сейчас просматриваете новость "В НАПК рассказали об этапах проверки е-деклараций". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: Pixabay, "Сегодня"

Итоги 2016 года: ТОП событий в экономике Украины

31 Декабря 2016, 09:41

Уходящий год запомнится украинцам офшорным скандалом с участием Порошенко, несметными богатствами из е-деклараций и национализацией ПриватБанка

Украина

НАБУ расследует еще три дела по е-декларациям. Фото: novynarnia.com

НАБУ расследует еще три дела по е-декларациям

6 Января, 15:17

Бююро расслеует дела в отношении нардепа и глав двух райадминистраций

Законы

В списке тех, кто должен подавать е-декларации, есть изменения. Фото: архив

Новый закон уточнил списки тех, кому нужно заполнять е-декларации

5 Января, 11:13

Директорам школ и руководителям больниц теперь не придется проходить процедуру е-декларирования

Политика

За прошедший год в Украине разгорелось несколько политических скандалов

ТОП-5 политических скандалов 2016 года

31 Декабря 2016, 08:31

Сегодня.ua вспоминает самые резонасные политические скандалы уходящего года

Политика

В Украине с 1 января может прекратить работу реестр е-деклараций. Фото: pravda.com.ua

В Украине с 1 января может прекратить работу реестр е-деклараций

31 Декабря 2016, 03:52

ГП "Украинские специальные системы" сообщило, что из-за отсутствия необходимого оборудования система может не выдержать нагрузки

Власть

Валерия Гонтарева. Фото пресс-службы

Гонтарева получила 52 млн гривен дохода

28 Декабря 2016, 15:23

Средства поступили от продажи доли в бизнесе

Мир

Еровинкин мог везти в Кремль серкетные документы. Фото: Pixabay

Генерал Еровинкин мог направляться в Кремль с секретными документами Сечина - источник

27 Декабря 2016, 14:04

Как сообщается, глава аппарата "Роснефти" занимался в том числе и имущественными и доходными декларациями Сечина

Политика

Наталья Корчак. Фото: ru.slovoidilo.ua

В НАПК подтвердили, что СБУ полностью засекретила декларации своих сотрудников

23 Декабря 2016, 11:26

Как отмечается, с этими данными могут работать лишь те лица, которые имеют доступ к государственной тайне

Политика

http://qha.com.ua/

НАБУ получило доступ к декларациям госслужащих

23 Декабря 2016, 02:31

Соответствующий доступ предоставлен на основании постановления Соломенского районного суда города Киева

Политика

Ростислав Павленко. Фото: Радиосвобода

Замглавы Администрации президента Павленко купил за 5 млн грн квартиру на Печерске

20 Декабря 2016, 12:32

За прошлый год Ростислав Павленко получил 210 464 гривни зарплаты на основном месте работы, его жена заработала 613 306 гривен от предпринимательства

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.