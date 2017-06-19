В Николаеве копы застрелили бойцовскую собаку, которая набросилась на хозяйку

Сегодня, 20:45

Соседи увидели, что немецкая овчарка растерзала тело женщины и вызвали полицию

Чтобы спасти женщину, полицейским пришлось застрелить животное. Фото: LiveJournal
Чтобы спасти женщину, полицейским пришлось застрелить животное. Фото: LiveJournal

В Николаеве патрульным полицейским пришлось на днях застрелить из табельного оружия собаку, которая едва не загрызла свою хозяйку. О случившемся в полицию сообщили соседи пострадавшей, которые увидели, что немецкая овчарка растерзала тело женщины во дворе частного дома на улице Курортной.

"Когда правоохранители приблизились к дому, то услышали крики женщины и лай собаки. А когда перелезли через забор, увидели женщину, которая лежала на земле в крови, и собаку, которая продолжала на нее бросаться, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции Николаева. — Не мешкая один из правоохранителей применил огнестрельное оружие".

На место происшествия патрульные вызвали скорую, а пока медики были в пути, самостоятельно оказали пострадавшей первую помощь.

Собаководы говорят, что обычно животное не бросается на людей просто так, и скорее всего была какая-то причина.
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Автор:

Елена Васюкова

Источник:

"Сегодня"

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