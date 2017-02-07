В Николаеве на улице подорвали гранату (видео)

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, патрульные и взрывотехники

В Николаеве, в районе Каботажного спуска, нашли гранату, сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.

Прибывшие на место специалисты взрывотехнической службы установили, что находка является гранатой к подствольному гранатомету калибра 40 мм и имеет повреждения корпуса.

Боеприпас уничтожили на месте его обнаружения, а фрагменты направили на исследование.

Сведения по данному факту внесены в журнал Единого учета.

Ранее сообщалось, что в Харькове нашли гранату в поезде.