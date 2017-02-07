В Николаеве на улице подорвали гранату (видео)
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, патрульные и взрывотехники
В Николаеве, в районе Каботажного спуска, нашли гранату, сообщили в пресс-службе ГУНП в Николаевской области.
Прибывшие на место специалисты взрывотехнической службы установили, что находка является гранатой к подствольному гранатомету калибра 40 мм и имеет повреждения корпуса.
Боеприпас уничтожили на месте его обнаружения, а фрагменты направили на исследование.
Сведения по данному факту внесены в журнал Единого учета.
Ранее сообщалось, что в Харькове нашли гранату в поезде.
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