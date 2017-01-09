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В Николаеве собака спасла жизнь девочке, которая провалилась в канализацию (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/59_main.1483919734.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/59_tn.1483919734.jpg Украина Целый час девочка стояла по пояс в фекалиях

В Николаеве собака спасла жизнь девочке, которая провалилась в канализацию (видео)

Сегодня, 05:00

Целый час девочка стояла по пояс в фекалиях

Ребенок звал на помощь, однако никто не слышал. Фото: Фейсбук
Ребенок звал на помощь, однако никто не слышал. Фото: Фейсбук

В Николаеве собака спасла жизнь 11-летней девочке. Они вдвоем провалились в канализацию. Яма была прикрыта маленьким матрасом, который засыпало снегом. Поэтому ребенок его просто не заметил. Целый час девочка стояла по пояс в фекалиях. Чтобы не упасть, держалась за небольшой поручень и, при этом, на руках у нее была собака, – передает "24 Телеканал".

Ребенок звал на помощь, однако никто не слышал. В конце концов, она вытолкала собаку вверх. Ее лай и привлек внимание прохожего, который вытащил малышку. От пережитого у девочки шок. Она чудом не обморозилась. 

Полиция по данному факту составила админпротокол. А в николаевском "Водоканале" сегодня соберут совещание, чтобы разобраться, кто виноват в случившемся.
собака, ребенок, канализация, спасение

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