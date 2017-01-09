В Николаеве собака спасла жизнь девочке, которая провалилась в канализацию (видео)

В Николаеве собака спасла жизнь 11-летней девочке. Они вдвоем провалились в канализацию. Яма была прикрыта маленьким матрасом, который засыпало снегом. Поэтому ребенок его просто не заметил. Целый час девочка стояла по пояс в фекалиях. Чтобы не упасть, держалась за небольшой поручень и, при этом, на руках у нее была собака, – передает "24 Телеканал".

Ребенок звал на помощь, однако никто не слышал. В конце концов, она вытолкала собаку вверх. Ее лай и привлек внимание прохожего, который вытащил малышку. От пережитого у девочки шок. Она чудом не обморозилась.

Полиция по данному факту составила админпротокол. А в николаевском "Водоканале" сегодня соберут совещание, чтобы разобраться, кто виноват в случившемся.