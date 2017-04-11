В Николаеве женщина выбросилась из окна многоэтажки

Трагический инцидент произошел в центре города, недалеко от главного городского стадиона

В Николаеве женщина выбросилась с окна многоэтажки. Указанную информацию УНН подтвердили в Заводском отделе полиции ГУ ЧП Николаевской области.

Как стало известно, трагический инцидент произошел в центре города, недалеко от главного городского спортивного стадиона. По словам очевидцев, погибшая женщина находилась в престарелом возрасте.

На месте работают следователи полиции, которые выясняют причины, побудившие женщину, по предварительным данным, совершить самоубийство.

Напомним, во Вселенной организации здравоохранения сообщили, что в Европейском регионе ежегодно происходит 128 тысяч самоубийств.