В Николаеве женщина выбросилась из окна многоэтажки

Вчера, 23:20

Трагический инцидент произошел в центре города, недалеко от главного городского стадиона

Женщина, которая погибла, находилась в престарелом возрасте. Фото: АТН
Женщина, которая погибла, находилась в престарелом возрасте. Фото: АТН

В Николаеве женщина выбросилась с окна многоэтажки. Указанную информацию УНН подтвердили в Заводском отделе полиции ГУ ЧП Николаевской области.

Как стало известно, трагический инцидент произошел в центре города, недалеко от главного городского спортивного стадиона. По словам очевидцев, погибшая женщина находилась в престарелом возрасте.

На месте работают следователи полиции, которые выясняют причины, побудившие женщину, по предварительным данным, совершить самоубийство.

Напомним, во Вселенной организации здравоохранения сообщили, что в Европейском регионе ежегодно происходит 128 тысяч самоубийств.
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