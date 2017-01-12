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В очередях на границе с Польшей стоят около 900 авто http://www.segodnya.ua/img/article/7878/24_main.1484256456.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/24_tn.1484256456.jpg Украина Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто", "Краковец" , Рава-Руська" и "Угрынив" 

В очередях на границе с Польшей стоят около 900 авто

Сегодня, 23:35

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто", "Краковец" , Рава-Руська" и "Угрынив" 

870 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей. Фото: euroradio.fm
870 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей. Фото: euroradio.fm

870 автомобилей стояли в очередях к пунктам пропуска на границе с Польшей по состоянию на 22 часа, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Самые крупные очереди зафиксированы в пунктах пропуска "Ягодын авто" – 280, "Краковец" – 200, в пунктах пропуска "Рава-Руська" и "Угрынив" – по 150 автомобилей.

В ПП "Шегини" – 50 автомобилей, а в ПП "Устылуг" – 40 транспортных средств.

В пунктах пропуска "Грушив" и "Смильныця" очередей нет.

На границе с Венгрией в пункте пропуска "Тиса" – 60 автомобилей, в ПП "Лужанка" – 30, в ПП "Вилок" – 10 транспортных средств.

В пунктах пропуска на границе с Румынией и Словакией очередей нет.
авто, Польша, граница, Краковец, очереди, шегини, Тиса

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Источник:

Интерфакс-Украина

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