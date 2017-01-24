В Польше избили украинских студентов
Нападавшие задержаны
В польском городе Жешув (Rzeszów) избили группу студентов из Украины, их жизни и здоровью ничего не угрожает, нападавшие уже задержаны, сообщает местная полиция.
Согласно информации на сайте польской полиции, инцидент произошел 21 января днем, когда украинские студенты возвращались после занятий в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов – Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов "бандеровцами" и избили их.
В результате столкновения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью.
Согласно сообщению, полиция уже через несколько часов задержала пятерых подозреваемых благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали нападение на студентов. Нападавшими оказались пятеро жителей Жешува в возрасте от 18 до 20 лет. Всех пятерых задержали, они признали свою вину. Украинские студенты также опознали нападавших.
Полиция передала дело в окружную прокуратуру Жешува, где нападавшим объявлено подозрение в избиении на национальной почве. Им грозит до 5 лет заключения.
В свою очередь начальник консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что данный вопрос изучает украинский консул.
"Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас этот вопрос проверяется и при получении первой информации о случившимся я вас проинформирую", – отметил он.
Вы сейчас просматриваете новость "В Польше избили украинских студентов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии