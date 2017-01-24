В Польше избили украинских студентов

В польском городе Жешув (Rzeszów) избили группу студентов из Украины, их жизни и здоровью ничего не угрожает, нападавшие уже задержаны, сообщает местная полиция.

Согласно информации на сайте польской полиции, инцидент произошел 21 января днем, когда украинские студенты возвращались после занятий в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов – Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов "бандеровцами" и избили их.

В результате столкновения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью.

Согласно сообщению, полиция уже через несколько часов задержала пятерых подозреваемых благодаря камерам наблюдения, которые зафиксировали нападение на студентов. Нападавшими оказались пятеро жителей Жешува в возрасте от 18 до 20 лет. Всех пятерых задержали, они признали свою вину. Украинские студенты также опознали нападавших.

Полиция передала дело в окружную прокуратуру Жешува, где нападавшим объявлено подозрение в избиении на национальной почве. Им грозит до 5 лет заключения.

В свою очередь начальник консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что данный вопрос изучает украинский консул.

"Нашим консулом изучается этот вопрос. Сейчас этот вопрос проверяется и при получении первой информации о случившимся я вас проинформирую", – отметил он.