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В пяти областях Украины уровень аварийности на дорогах критический (инфографика) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/6_main.1484389369.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/6_tn.1484389369.jpg Украина Ситуация на дорогах остается сложной из-за непогоды 

В пяти областях Украины уровень аварийности на дорогах критический (инфографика)

Сегодня, 12:20

Ситуация на дорогах остается сложной из-за непогоды 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки на дорогах Украины в результате ДТП погибли три человека, а травмы получили 75.

Как сообщает Национальная полиция, критической по уровню аварийности остается ситуация в Закарпатской, Хмельницкой, Ровенской, Донецкой и Луганской областях.

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В тоже время, по данным ГСЧС, за сутки были отбуксированы и освобождены из снежных заносов 61 автомобиль. Для помощи в буксировании были привлечены восемь единиц техники и 28 спасателей, говорится в сообщении.

В целом с 4 по 13 января 2017 года для обеспечения проезда и предупреждения остановки движения транспорта на автодорогах области предоставлена помощь в буксировании и освобождении из снежных заносов 203 автомобилям, в которых находились 242 человека.

Ранее сообщалось, что на автодорогу в Западной Украине сошли четыре лавины. Никто не пострадал, но движение было ограничено.
ДТП, гололед, дороги, полиция, непогода

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Источник:

"Сегодня"

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