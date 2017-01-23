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В сети разгорелся жаркий спор об эмиграции из Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7909/65_main.1485185881.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/65_tn.1485185881.jpg Украина Украинцы обсуждают плюсы и минусы переезда за границу

В сети разгорелся жаркий спор об эмиграции из Украины

Сегодня, 17:36

Украинцы обсуждают плюсы и минусы переезда за границу

В сети разгорелся жаркий спор об эмиграции из Украины. Фото: из открытых источников
В сети разгорелся жаркий спор об эмиграции из Украины. Фото: из открытых источников

В Украине воздух пропитан атмосферой эмиграции, уехать хотят миллионы, любая заметка на эту тему обречена на популярность – этим предложением айтишник и блогер Артур Оруджалиев запустил в сети жаркий спор на тему эмиграции из Украины.

По его словам, "все, что происходит вокруг, – геноцид государства Украина по отношению к своим гражданам в чистом виде".

Но согласны с Оруджалиевым далеко не все. Многие пользователи социальных сетей отмечают, что каждый волен жить там, где ему хочется, но они подчеркивают, что эмиграция – это не предательство, ведь и из-за рубежа можно помогать Украине.

Другие же призывают украинцев оставаться здесь и вместе строить новую страну, в которую многие уехавшие потом захотят вернуться.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года численность населения Украины сократилась на 0,04%. Всего в ноябре в Украине числилось 42,604 млн человек.
Украина, украинцы, спор, соцсети, эмиграция, эмигранты

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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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