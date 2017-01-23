В сети разгорелся жаркий спор об эмиграции из Украины

В Украине воздух пропитан атмосферой эмиграции, уехать хотят миллионы, любая заметка на эту тему обречена на популярность – этим предложением айтишник и блогер Артур Оруджалиев запустил в сети жаркий спор на тему эмиграции из Украины.

По его словам, "все, что происходит вокруг, – геноцид государства Украина по отношению к своим гражданам в чистом виде".

Но согласны с Оруджалиевым далеко не все. Многие пользователи социальных сетей отмечают, что каждый волен жить там, где ему хочется, но они подчеркивают, что эмиграция – это не предательство, ведь и из-за рубежа можно помогать Украине.

Другие же призывают украинцев оставаться здесь и вместе строить новую страну, в которую многие уехавшие потом захотят вернуться.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года численность населения Украины сократилась на 0,04%. Всего в ноябре в Украине числилось 42,604 млн человек.