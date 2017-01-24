В Сумах пациентка психбольницы умерла от пневмонии (видео)
События на ТК Украина
Руководство больницы не сообщало чиновникам о чрезвычайной ситуации в медицинском учреждении
В Сумах пациентка психбольницы скончалась от пневмонии. Состояние остальных больных – средней тяжести, говорят медики. Напомним, скандал из-за холода в Ахтырский психбольнице разразился на прошлой неделе.
Двадцать пациентов пришлось оттуда забрать, потому что температура в палатах была 9 градусов. Четырех заболевших доставили в реанимацию с воспалением легких.
Руководство больницы не сообщало чиновникам о чрезвычайной ситуации в медицинском учреждении.
"Как подтвердило вскрытие, женщина имела пневмонию, левую тотальную двустороннюю и правую – нижнедолевую пневмонию. Если бы мы вовремя перевели больных, возможно, нам бы удалось спасти этих больных", – сказал Сергей Бутенко, начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации.
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