В Сумах женщина получила три года за сепаратизм (видео)

Три года за сепаратизм. Такой срок получила 33-летняя жительница Сум. Женщина агитировала людей за создание "Сумской народной республики".

В соцсети создала страницу, где распространяла пророссийские материалы, угрожали целостности страны. Правоохранители выяснили, что постоянного места работы у нее нет. Таким способом она хотела подзаработать. У женщины – двое несовершеннолетних детей.

"По материалам управления СБУ в Сумской области к уголовной ответственности привлечено местную жительницу, которая в социальных сетях проводила активную деятельность по созданию "Сумской народной республики",- сказала Олеся Рапута, представитель СБУ в Сумской области.

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