В Сумах женщина получила три года за сепаратизм (видео)
События на ТК Украина
33-летняя жительница города создала в соцсети страницу, где распространяла пророссийские материалы
Три года за сепаратизм. Такой срок получила 33-летняя жительница Сум. Женщина агитировала людей за создание "Сумской народной республики".
В соцсети создала страницу, где распространяла пророссийские материалы, угрожали целостности страны. Правоохранители выяснили, что постоянного места работы у нее нет. Таким способом она хотела подзаработать. У женщины – двое несовершеннолетних детей.
"По материалам управления СБУ в Сумской области к уголовной ответственности привлечено местную жительницу, которая в социальных сетях проводила активную деятельность по созданию "Сумской народной республики",- сказала Олеся Рапута, представитель СБУ в Сумской области.
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