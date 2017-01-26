В Тернополе ребенок вызвал полицию, когда его пьяный отец избил мать до потери сознания (видео)

Сегодня, 01:45

По словам мальчика, отец бил мать телевизионным кабелем. Полицейские обнаружили женщину, лежащую без сознания на полу в коридоре


Вечером 24-го января патрульные получили сообщение про семейный конфликт в одном из жилых домов в Тернополе. Как оказалось, полицию вызвал 11-летних мальчик, поскольку его пьяный отец набросился с кулаками на мать. Патрульные обнаружили женщину, лежащую без сознания на полу в коридоре, сообщает в соцсети Патрульная полиция Тернополя.

По словам мальчика, его отец избил мать телевизионным кабелем, после чего пытался напасть и на него.

Пьяного отца правоохранители обнаружили в квартире этажом выше, где он проживает. Мужчина вел себя агрессивно, отказался общаться с полицией и проходить медицинское освидетельствование в медучреждении. Для выяснения все обстоятельств произошедшего нетрезвого дебошира патрульные доставили в отделение полиции.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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