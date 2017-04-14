В трех областях Украины устроили облаву на взяточников

Украинские правоохранители разоблачили трех взяточников. Так, в Одесской области у работника местного лесничества в накладной вместо дуба-кругляка оказались дрова. В Днепропетровской области работница пенсионного фонда требовала деньги за ускоренное оформление и начисления максимальной пенсии по возрасту. Задержали женщину в служебном кабинете во время получения денег. А вот в зоне боевых действий на Донбассе житель так называемой "ДНР" пытался подкупить пограничника. Задержали мужчину в Марьинке. Освобождать его приехал товарищ, который предложил правоохранителям "решить вопрос" за сто долларов.