В тюрьмах Украины появятся магазины для зеков

Заключенные получат специальные банковские карточки, на которые будут поступать деньги за выолненную работу

Министерство юстиции Украины намерено начать размещение магазинов в тюрьмах в текущем году. Об этом заявил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов .

"В этом году мы будем маленькие магазинчики запускать. Сейчас с (торговыми, – Ред.) сетями ведем переговоры. В текущем году мы начнем реализовывать запуск магазинчиков в (пенитенциарной, – ред.) системе", – заявил Чершнышов в эфире "5 канала".

Чернышов также сообщил, что заключенным будут выданы зарплатные банковские карты, на которые будут поступать средства за выполняемую ими работу.

За денежные средства, перечисленные на карты, осужденные смогут приобретать продукты в тюремных магазинах.

Замминистра юстиции назвал данные нововведения одним из аспектов реформы пенитенциарной системы. По его прогнозам, реформа будет длиться 5 – 7 лет.

Напомним, Министерство юстиции hfytt сообщило, что отдаст в частные руки не только здание Лукьяновского следственного изолятора в Киеве, но и Львовский СИЗО. Взамен будущие собственники этих зданий должны построить новые следственные изоляторы.