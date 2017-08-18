В Украине есть уникальное озеро с водой невероятного небесного цвета

18 Августа 2017, 18:01

Водоем расположен в 45 километрах от Винницы 


В Винницкую область туристов влечет карьер посреди леса с водой невероятного небесного цвета.  Оно находится в селе Черепашницы. Приезжают сюда со всей Украины.

Еще несколько лет назад об уникальном озере нежно-голубого цвета знали только местные. Туристы открыли его случайно. Это лесное плесо сразу прозвали сказочным.

Глубина озера 90 метров, и оно настолько прозрачное, что дно видно на расстоянии десяти метров. А вода даже при прохладной погоде всегда теплая. Только цвет свой меняет: в солнечные дни – озеро небесное, а когда облачно – становится темно-изумрудным.

В выходные дни здесь всегда людно. Тысячи туристов заполоняют сосновый лес и берег озера.

Здесь нет дорогих отелей и баз отдыха. Поэтому люди берут с собой палатки и продукты.

Обустраивать участок у уникального озера начали только в этом году. Установили беседки. Единственное, о чем просят местные туристов, не мусорить. Добраться сюда можно на машине или маршрутке – за 30 гривен из Винницы. Озеро расположено в 45 километрах от города. 
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"Сегодня"

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