В Украине есть уникальное озеро с водой невероятного небесного цвета

В Винницкую область туристов влечет карьер посреди леса с водой невероятного небесного цвета. Оно находится в селе Черепашницы. Приезжают сюда со всей Украины.

Еще несколько лет назад об уникальном озере нежно-голубого цвета знали только местные. Туристы открыли его случайно. Это лесное плесо сразу прозвали сказочным.

Глубина озера 90 метров, и оно настолько прозрачное, что дно видно на расстоянии десяти метров. А вода даже при прохладной погоде всегда теплая. Только цвет свой меняет: в солнечные дни – озеро небесное, а когда облачно – становится темно-изумрудным.

В выходные дни здесь всегда людно. Тысячи туристов заполоняют сосновый лес и берег озера.

Здесь нет дорогих отелей и баз отдыха. Поэтому люди берут с собой палатки и продукты.

Обустраивать участок у уникального озера начали только в этом году. Установили беседки. Единственное, о чем просят местные туристов, не мусорить. Добраться сюда можно на машине или маршрутке – за 30 гривен из Винницы. Озеро расположено в 45 километрах от города.