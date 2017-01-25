В Украине массово грабят вип-дома

В Украине стремительно растет число краж из квартир и домов, особенно элитных. Так, по данным МВД, за 2016 год было на треть ограблений больше, чем в 2015-м: если в позапрошлом году зарегистрировано чуть больше 22 тыс. случаев, то в 2016-м — почти 30 тыс. квартир и домов обчистили воры.

На таком фоне все чаще под прицел домушников попадают элитные квартиры и дома. Если в прошлые годы попыток проникнуть в такое жилье были единицы, то сейчас они исчисляются десятками. Случается и такое, что на счету одной банды может быть от 5 до 40 случаев краж со взломами. Например, в прошлом году полиция Днепропетровской области отрапортовала, что в Кривом Роге была поймана банда, которая за 4 года обворовала более 40 элитных домов.

Всего же за прошлый год полиция охраны задержала больше 6200 воров, которые покушались и на элитное, и на обычное жилье. "Что касается элитного жилья, то за последние годы фиксируются не только кражи, а и разбойные нападения с целью ограбления, — рассказал "Сегодня" глава департамента полиции охраны Сергей Будник. — К сожалению, есть жертвы — хозяева домов или работники. Например, в поселке Гореничи под Киевом был факт убийства хозяина дома, а потом — ограбления жилья. Был случай и в Конча-Заспе: охрану и горничную связали, дом ограбили и прихватили с собой автомобиль. Были факты и в Васильковском районе, и в других областях".

РАСПОРЯДОК И КАРАТЕ. По словам Будника, преступники тщательно готовятся к нападению: изучают графики хозяев и охраны, но прокалываются на мелочах. "Лишь в одном доме, о которых я рассказал, была тревожная кнопка для вызова полиции охраны, то есть наших бойцов. И ее нажали сами преступники! Дело в том, что когда они пробовали открыть автоматические ворота и скрыться с места преступления, то нажимали все подряд кнопки. Наши бойцы оперативно приехали по тревоге. Во всех остальных случаях были кнопки вызова частной охраны". И уточняет, что при наличии сигнализации в жилье, у воров практически нет шансов скрыться — наряд приезжает в течение 3—10 минут. К этому Будник добавляет, что их бойцы, кроме прочего, совершенствуют навыки карате, чтобы дать отпор агрессивному домушнику.

ОРУЖИЕ. По данным полицейских, нынешние банды вооружены до зубов. Как правило, они состоят минимум из троих человек, и в их арсенале уже далеко не фомки (мини-лом для вскрытия дверей), отмычки и пистолеты. "К сожалению, у некоторых таких преступников на вооружении есть даже гранатометы, — говорит Будник. — Недавно в Харьковской области была попытка проникновения в жилье, где грабители выстрелили из такого оружия. Пытаются останавливать выстрелами из гранатометов и инкассаторские авто. Другими словами, дает о себе знать война на востоке страны".

Заботятся об охране и современные застройщики: "Все большей популярностью стали пользоваться системы охраны, которые не пускают постороннего даже на этаж многоэтажного дома. Система программируется так, что лифт в доме может останавливаться на всех этажах, кроме вашего (жильцы выходят на этаж выше или ниже. — Авт.), а вход на этаж, лестничную клетку оборудован дверью, ключи от которой есть только у жильцов этого этажа или клетки. Цена такой системы — 2 тыс. грн на весь этаж".

Хай-тек и "кавказцы"

В Нацполиции нам рассказали о новинках в сфере охраны жилья, которые могут появиться уже в ближайшей перспективе. "Есть устройства, которые разработаны по пожеланиям заказчиков и в какой-то мере являются аналогией "умного дома", — говорит Сергей Кифорук из департамента полиции охраны. — Есть сервис, который сейчас дорабатывается. Это специальный извещатель, который находится в квартире и собирает информацию с датчиков, которые размещены в других комнатах, на окнах и дверях. Если один из датчиков срабатывает, то извещатель передает сигнал на пульт (в полицию. — Авт.). Но можно сделать и так, чтобы сигнал поступал и на смартфон владельца жилья. Кроме того, в перспективе и сервис, позволяющий с помощью смартфона отключать сигнализацию в доме, а потом снова включить ее. Это позволит родителям, открывать ребенку-школьнику двери в дом, не доверяя ему код доступа. Ребенок звонит родителям, которые, например, на работе — те дистанционно отключают сигнализацию с помощью смартфона, а после того как дитя вошло в квартиру, снова включают ее". Но, наряду с хай-тек-новшествами, эксперты говорят, что хорошим подспорьем в охране жилья остаются собаки, особенно охранных пород. "Спрос на служебных псов стабилен уже несколько лет, например на кавказских овчарок", — сказали нам в Кинологическом союзе Украины.