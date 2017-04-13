В Украине на 20% снизился уровень преступности – Аваков

Совершать преступления в Украине стали реже, а раскрывать – чаще. Такие данные озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков. Сравнили первые три месяца этого и прошлого года. Уровень преступности снизился почти на 20 процентов. Чаще всего раскрывают убийства. Тяжелее найти угонщиков. С начала года оперативникам удалось вернуть каждую четвертую машину. А в прошлом – находили только каждую шестую. Стало меньше изнасилований, отчитался министр. Почти в два раза сократилось также количество ограблений и разбойных нападений.