В Украине на 20% снизился уровень преступности – Аваков

Вчера, 22:32

Чаще всего раскрывают убийства, тяжелее найти угонщиков


Совершать преступления в Украине стали реже, а раскрывать – чаще. Такие данные озвучил министр внутренних дел Арсен Аваков. Сравнили первые три месяца этого и прошлого года. Уровень преступности снизился почти на 20 процентов. Чаще всего раскрывают убийства. Тяжелее найти угонщиков. С начала года оперативникам удалось вернуть каждую четвертую машину. А в прошлом – находили только каждую шестую. Стало меньше изнасилований, отчитался министр. Почти в два раза сократилось также количество ограблений и разбойных нападений.
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"Сегодня"

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