В Украине объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 12:44

Синоптики прогнозируют сильный ветер и заморозки

В Украине будут заморозки и ветер, считают синоптики. Фото: vi.ill.in.ua
В Украине будут заморозки и ветер, считают синоптики. Фото: vi.ill.in.ua

В Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Украины.

Так, синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом, сильные осадки и порывы ветра. 

"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0 – 5 градусов, на поверхности почвы 3 – 8 градусов, температура днем 2 – 9 градусов тепла", – говорится в сообщении.

В южных, восточных и большинстве центральных областей пройдет дождь с мокрым снегом, местами прогнозируются сильные осадки и порывы ветра 15 – 22 м/с.

Как ранее отмечали синоптики, 17 апреля погоду в Украине будет определять прохладная воздушная масса, лишь на востоке и юге будет теплее.

Напомним, на Пасху в Беларуси выпало до 12 сантиметров снега.
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