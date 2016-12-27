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В Украине переименовали почти тысячу населенных пунктов и более 51 тысячи улиц http://www.segodnya.ua/img/article/7835/43_main.1482841076.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/43_tn.1482841076.jpg Украина Кроме того, демонтированы 1320 "лениных" и еще 1069 тоталитарных идолов

В Украине переименовали почти тысячу населенных пунктов и более 51 тысячи улиц

Вчера, 14:16

Кроме того, демонтированы 1320 "лениных" и еще 1069 тоталитарных идолов

В Украине переименовали почти тысячу населенных пунктов и более 51 тысячи улиц. Фото: из открытых источников
В Украине переименовали почти тысячу населенных пунктов и более 51 тысячи улиц. Фото: из открытых источников

Институт национальной памяти Украины обнародовал результаты декоммунизации в 2016 году. Об этом сообщается на сайте института.

Люди выбрали новые названия для 51493 улиц и 987 городов и сел, демонтировано 1320 "лениных" и еще 1069 тоталитарных идолов.

Согласно Закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрете пропаганды их символики" после общественных обсуждений решениями местного самоуправления и парламента утверждались новые названия для объектов топонимики, в которых нет пропаганды тоталитаризма.

Реформа не только вернула исторические названия многим улицам, городам и селам по всей Украине, но и привлекла к масштабному общественному обсуждению украинское общество.

"2016-й стал годом декоммунизации в Украине. За период действия Закона Украина сделала больше в преодолении наследия тоталитарного прошлого, чем за все время независимости. Изменения, которые легко увидеть на карте страны или отдельного населенного пункта, необратимые, они – необходимый элемент нашей интеграции в демократическую Европу", — заявил глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

decomun-2016

Как известно, в рамках декоммунизации в Украине Днепропетровск переименовали в Днепр, Кировоград – в Кропивницкий, а Комсомольск – в Горишни Плавни.
города, переименование, населенные пункты, декоммунизация, Вятрович, институт национальной памяти
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"Сегодня"

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