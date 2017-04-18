В Украине появился зоопарк с уникальной экспозицией хищников

В Черкасском зоопарке состоялась торжественная презентация экспозиции "Земля медведей и волков". Проект реализован на благотворительные средства корпорации Рошен (20,5 млн грн) и не имеет аналогов в Украине. Площадь экспозиции почти – 4,5 тыс. м²

"Зоопарк – это место, куда все водят своих детей! А дети – это наше будущее. Поэтому для нас смысл этого проекта в том, чтобы воспитывать наше будущее. Оно должно расти на доброте, порядке, красоте и гармонии", - прокомментировал Вячеслав Москалевский, президент корпорации Рошен.

Комплекс представляет собой многоуровневые конструкции, которые позволяют наблюдать за хищниками с разных ракурсов максимально близко. При этом новая экспозиция не содержит клеток. Условия проживания животных теперь максимально приближены к естественной среде их обитания.

"Для нас очень важно суметь показать посетителям невероятное богатство дикой природы. Прочувствовав его, они смогут осознать необходимость защищать живых существ и уберечь редких из них от окончательного исчезновения. Зоопарки призваны играть активную роль в охране живой природы. Мы должны сохранить животных с соблюдением максимально высоких, насколько это возможно, критериев их благополучия!" – прокомментировал директор Черкасского зоопарка Ван Евгений.

Так, у медведей, любителей искупаться, в их новой обители теперь обустроены искусственные водоемы. Одна из точек наблюдения за ними находится за стеклом ниже уровня воды. Это позволяет посетителям наблюдать, с какой озорной игривостью мишки плещутся в воде. Их соседи – волки. При желании они могут перемещаться в вольер к медведям. Третий вид животных в этой экспозиции – выдры. За тем, как они грациозно плавают в воде, тоже можно смотреть через стекло. Такую компанию собрали неспроста – животные могут жить рядом друг с другом максимально дружно.

Выдра привыкает к большому собственному водоему

Также у экспозиции привлекательный и необычный декор - имитация скалистых гор и водоемы в каждом вольере, а напротив – детская площадка в виде лабиринта нор животных.

Новая детская площадка в виде лабиринтов нор в зеленых холмах

Детям не терпится увидеть всех жителей новой экспозиции

В рамках проекта в зоопарке также были построены внутренние вольеры передержки, в которых старые животные могут спокойно и комфортно жить без всеобщего обозрения, котельная, кормокухни, помещения для ухода за животными, комната видео-наблюдения, дополнительные санузлы и пр.

Всего за 2016 год корпорация Рошен вложила 200 млн. грн. в благотворительные проекты. Средства были направлены на поддержку детской медицины (в частности, помощь национальной детской специализированной поликлинике и больнице "ОХМАТДЕТ", Центру детской кардиохирургии и кардиологии МЗ Украины), на помощь пострадавшим в зоне АТО, а также социально-культурные проекты.