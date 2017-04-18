В Украине появился зоопарк с уникальной экспозицией хищников

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Сегодня, 15:20

В Черкасском городском зоопарке проведена масштабная реконструкция по последним европейским трендам.

В ожидании открытия новой экспозиции
В ожидании открытия новой экспозиции

В Черкасском зоопарке состоялась торжественная презентация экспозиции "Земля медведей и волков". Проект реализован на благотворительные средства корпорации Рошен (20,5 млн грн) и не имеет аналогов в Украине. Площадь экспозиции почти – 4,5 тыс. м²

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 "Зоопарк – это место, куда все водят своих детей! А дети – это наше  будущее. Поэтому для нас смысл этого проекта в том, чтобы воспитывать  наше будущее. Оно должно расти на доброте, порядке, красоте и  гармонии",  - прокомментировал Вячеслав Москалевский, президент  корпорации      Рошен.

 Комплекс представляет собой многоуровневые конструкции, которые  позволяют наблюдать за хищниками с разных ракурсов максимально близко.  При этом новая экспозиция не содержит клеток. Условия проживания  животных теперь максимально приближены к естественной среде их  обитания. 

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 "Для нас очень важно суметь показать посетителям невероятное  богатство дикой природы. Прочувствовав его, они смогут осознать  необходимость защищать живых существ и уберечь редких из них  от окончательного исчезновения. Зоопарки призваны играть активную  роль в охране живой природы. Мы должны сохранить животных с  соблюдением максимально высоких, насколько это возможно, критериев их  благополучия!" – прокомментировал директор Черкасского зоопарка Ван  Евгений.

Так, у медведей, любителей искупаться, в их новой обители теперь обустроены искусственные водоемы. Одна из точек наблюдения за ними находится за стеклом ниже уровня воды. Это позволяет посетителям наблюдать, с какой озорной игривостью мишки плещутся в воде. Их соседи – волки. При желании они могут перемещаться в вольер к медведям. Третий вид животных в этой экспозиции – выдры. За тем, как они грациозно плавают в воде, тоже можно смотреть через стекло. Такую компанию собрали неспроста – животные могут жить рядом друг с другом максимально дружно.

img_4697-t Выдра привыкает к большому собственному водоему

Также у экспозиции привлекательный и необычный декор  - имитация скалистых гор и водоемы в каждом вольере, а напротив – детская площадка в виде лабиринта нор животных.

img_6129 Новая детская площадка в виде лабиринтов нор в зеленых холмах

img_4527-t Детям не терпится увидеть всех жителей новой экспозиции

В рамках проекта в зоопарке также были построены внутренние вольеры передержки, в которых старые животные могут спокойно и комфортно жить без всеобщего обозрения, котельная, кормокухни, помещения для ухода за животными,  комната видео-наблюдения, дополнительные санузлы и пр.

Всего за 2016 год корпорация Рошен вложила 200 млн. грн. в благотворительные проекты. Средства были направлены на поддержку детской медицины (в частности, помощь национальной детской специализированной поликлинике и больнице "ОХМАТДЕТ", Центру детской кардиохирургии и кардиологии МЗ Украины), на помощь пострадавшим в зоне АТО, а также социально-культурные проекты.
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